Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 29 января

Сегодня, 29 января, в Линце (Австрия) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Линце (Австрия). Результаты игрового дня 29 января: