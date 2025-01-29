Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 29 января
Сегодня, 29 января, в Линце (Австрия) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Теннис. Турнир WTA-500 в Линце (Австрия). Результаты игрового дня 29 января:
- Катержина Синякова (Чехия) — Элина Аванесян (Армения, 7) — 3:6, 2:6;
- Синья Краус (Австрия, Q) - Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (3:7), 2:6;
- Клара Таусон (Дания, 8) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:4;
- Виктория Томова (Болгария) — Мария Саккари (Греция, 3) — 3:6, 2:6;
- Анастасия Потапова (Россия, 6) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6 (7:1), 6:4.
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