Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 29 января

Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 29 января
Анна Блинкова
Комментарии

Сегодня, 29 января, в Линце (Австрия) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-500. На хардовом покрытии прошли матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Линце (Австрия). Результаты игрового дня 29 января:

  • Катержина Синякова (Чехия) — Элина Аванесян (Армения, 7) — 3:6, 2:6;
  • Синья Краус (Австрия, Q) - Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (3:7), 2:6;
  • Клара Таусон (Дания, 8) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:4;
  • Виктория Томова (Болгария) — Мария Саккари (Греция, 3) — 3:6, 2:6;
  • Анастасия Потапова (Россия, 6) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6 (7:1), 6:4.
Календарь турнира WTA-500 в Линце
Сетка турнира WTA-500 в Линце
Материалы по теме
Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира в Линце, обыграв Ребекку Шрамкову
Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце, где сыграет с Элиной Свитолиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android