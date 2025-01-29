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Александр Бублик обыграл Доминика Кёпфера и прошёл в 1/4 финала турнира в Монпелье

Александр Бублик обыграл Доминика Кёпфера и прошёл в 1/4 финала турнира в Монпелье
Александр Бублик
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Казахстанский теннисист Александр Бублик одолел соперника из Германии Доминика Кёпфера во втором круге турнира категории АТР-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Юбэнкс не выполнил ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 22:45 МСК
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Доминик Кёпфер
118
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Победа над немецким теннисистом дала право Александру Бублику выйти в 1/4 финала, где он сыграет с сильнейшим в матче между Маттией Беллуччи (Италия) и Александром Ковачевичем (США).

Календарь турнира АТР-250 в Монпелье
Сетка турнира АТР-250 в Монпелье
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