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Турнир АТР-250 в Монпелье: результаты игрового дня 29 января

Турнир АТР-250 в Монпелье: результаты игрового дня 29 января
Андрей Рублёв
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Вчера, 29 января, в Монпелье (Франция) состоялся очередной игровой день турнира категории АТР-250. На хардовом покрытии прошли матчи первого и второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир АТР-250 в Монпелье (Франция). Результаты игрового дня 29 января:

Первый круг:

  • Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Александр Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 3:6, 5:0 (на отказе Кукушкина);
  • Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Кентен Алис (Франция, WC) — 7:6 (9:7), 2:0 (на отказе Алиса);
  • Александр Ковачевич (США, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:2, 3:6, 6:4.

Второй круг:

  • Андрей Рублёв (Россия, 1) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 6:3;
  • Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) — Констан Лестьенн (Франция, WC) — 6:2, 6:1;
  • Артур Казо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:7 (5:7);
  • Александр Бублик (Казахстан) — Доминик Кёпфер (Германия) — 6:4, 6:2.
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