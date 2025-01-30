Турнир АТР-250 в Монпелье: результаты игрового дня 29 января

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Вчера, 29 января, в Монпелье (Франция) состоялся очередной игровой день турнира категории АТР-250. На хардовом покрытии прошли матчи первого и второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир АТР-250 в Монпелье (Франция). Результаты игрового дня 29 января:

Первый круг:

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Александр Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 3:6, 5:0 (на отказе Кукушкина);

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Кентен Алис (Франция, WC) — 7:6 (9:7), 2:0 (на отказе Алиса);

Александр Ковачевич (США, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:2, 3:6, 6:4.

Второй круг:

Андрей Рублёв (Россия, 1) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 6:3;

— Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 6:3; Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) — Констан Лестьенн (Франция, WC) — 6:2, 6:1;

Артур Казо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 6:7 (5:7);

Александр Бублик (Казахстан) — Доминик Кёпфер (Германия) — 6:4, 6:2.