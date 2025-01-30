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Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 30 января

Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 30 января
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Сегодня, 30 января, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Монпелье (Франция). 30 января (время — московское):

  • 16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Флавио Коболли (Италия);
  • 18:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Александр Ковачевич (США);
  • 20:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ришар Гаске (Франция);
  • 22:00. Николоз Басилашвили (Грузия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

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