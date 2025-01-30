Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 30 января

Сегодня, 30 января, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Монпелье (Франция). 30 января (время — московское):

16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Флавио Коболли (Италия);

18:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Александр Ковачевич (США);

20:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ришар Гаске (Франция);

22:00. Николоз Басилашвили (Грузия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.