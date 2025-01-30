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«Лукас уже здесь». У Роберто Баутиста-Агута родился второй ребёнок

«Лукас уже здесь». У Роберто Баутиста-Агута родился второй ребёнок
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У 52-й ракетки мира Роберто Баутиста-Агута и его жены Аны родился второй ребенок. Испанский теннисист сообщил об этом в своём аккаунте в социальных сетях, разместив семейное фото.

Фото: Из личного архива Роберто Баутисты-Агута

«Лукас уже здесь, и мы снова влюбились… Мама – настоящая чемпионка, а Тито – лучший старший брат. Очень вас люблю!» – подписал фотографию испанец.

Старшему сыну испанского теннисиста четыре года, он родился 16 сентября 2020 года.

36-летний Баутиста-Агут — победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Испании, лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона в 2019 году.

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