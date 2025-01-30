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Вавринка — о матчах с Джоковичем: плакал, когда понимал, что проиграл идеальному игроку

Вавринка — о матчах с Джоковичем: плакал, когда понимал, что проиграл идеальному игроку
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался об игре против испанца Рафаэля Надаля (3 победы — 19 поражений в личных встречах) и серба Новака Джоковича (6-21).

«Надаль оказывал давление при каждом ударе. У него было невозможно выиграть.

Это прозвучит странно, потому что я много раз проигрывал Джоковичу, но я всегда чувствовал себя комфортно в наших матчах. Он меня уничтожал, но я плакал от радости и эмоций, когда понимал, что проиграл просто идеальному теннисисту. У него самый чистый теннис, который я когда-либо видел», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

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