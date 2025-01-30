Андрей Рублёв сыграет на грунтовом турнире ATP-500 в Барселоне

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв примет участие на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с 14 по 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Андрей Рублёв играл в Барселоне в 2024 году, но покинул соревнования уже во втором круге, потерпев поражение от американца Брендона Накашимы.

На турнире в Барселоне в нынешнем сезоне также сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и пятый номер рейтинга норвежец Каспер Рууд. Отметим, что Рууд является действующим чемпионом соревнований. В матче за титул в 2024-м он обыграл грека Стефаноса Циципаса.