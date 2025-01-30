«Клостебол, женщины, Бадоса». Кирьос одним словом описал каждого из 12 теннисистов

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал ассоциации с некоторыми другими игроками. В видео, опубликованном в соцсетях аккаунтом Get Set Tennis, его попросили описать теннисистов одним словом.
Новак Джокович – «Величайший».
Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость».
Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, естественно».
Рафаэль Надаль – «Конкурентоспособность».
Наоми Осака – «Настоящая».
Алекс де Минор – «Скорость».
Эшли Барти – «Резаный. Устрашающий резаный».
Серена Уильямс – «Чемпионка».
Янник Синнер – «Клостебол».
Карлос Алькарас – «Ему нравятся женщины, так что женщины».
Фрэнсис Тиафо – «Энергичный. Всегда счастливый, всегда улыбается».
Стефанос Циципас – «Бадоса».