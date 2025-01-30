«Клостебол, женщины, Бадоса». Кирьос одним словом описал каждого из 12 теннисистов

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал ассоциации с некоторыми другими игроками. В видео, опубликованном в соцсетях аккаунтом Get Set Tennis, его попросили описать теннисистов одним словом.

Новак Джокович – «Величайший».

Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость».

Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, естественно».

Рафаэль Надаль – «Конкурентоспособность».

Наоми Осака – «Настоящая».

Алекс де Минор – «Скорость».

Эшли Барти – «Резаный. Устрашающий резаный».

Серена Уильямс – «Чемпионка».

Янник Синнер – «Клостебол».

Карлос Алькарас – «Ему нравятся женщины, так что женщины».

Фрэнсис Тиафо – «Энергичный. Всегда счастливый, всегда улыбается».

Стефанос Циципас – «Бадоса».