Эмма Радукану сыграет в квалификации турнира WTA впервые с победного US Open — 2021

56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он пройдёт с 3 по 9 февраля.

Радукану выступит в квалификационном отборе впервые с Открытого чемпионата США — 2021, где сенсационно выиграла титул. Напомним, за 10 матчей (3 — в квалификации, 7 — в основной сетке) британка не уступила ни одного сета.

В 2025 году Радукану вышла в третий круг Australian Open. На турнире WTA-250 в Сингапуре она проиграла в первом раунде.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В финале она одолела россиянку Дарью Касаткину.