«Уже скучаю!» Арина Соболенко опубликовала серию фото из Австралии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий со своей поездки в Австралию, где провела два турнира WTA. Спортсменка выиграла титул в Брисбене и дошла до финала на Australian Open.

«Австралия, я по тебе уже скучаю!» — подписала пост Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На Открытом чемпионате Австралии — 2025, где Соболенко защищала титул, Арина дошла до финала. Там она со счётом 3:6, 6:2, 5:7 проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко станет «тысячник» в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля.