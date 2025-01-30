Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже скучаю!» Арина Соболенко опубликовала серию фото из Австралии

«Уже скучаю!» Арина Соболенко опубликовала серию фото из Австралии
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий со своей поездки в Австралию, где провела два турнира WTA. Спортсменка выиграла титул в Брисбене и дошла до финала на Australian Open.

«Австралия, я по тебе уже скучаю!» — подписала пост Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На Открытом чемпионате Австралии — 2025, где Соболенко защищала титул, Арина дошла до финала. Там она со счётом 3:6, 6:2, 5:7 проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко станет «тысячник» в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля.

Материалы по теме
Курникову сняли в инвалидном кресле. Что случилось со знаменитой российской теннисисткой?
Курникову сняли в инвалидном кресле. Что случилось со знаменитой российской теннисисткой?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android