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На турнире в Монпелье прямо по ходу матча на корте выключился свет

На турнире в Монпелье прямо по ходу матча на корте выключился свет
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Неприятный инцидент произошёл по ходу матча 34-й ракетки мира итальянца Флавио Коболли с нидерландцем Йеспером де Йонгом во втором круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

Монпелье. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 16:35 МСК
Йеспер де Йонг
131
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		2
         
Флавио Коболли
34
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

По неизвестной причине на арене Монпелье полностью отключилось электричество, из-за чего, в частности, на корте, где играли Коболли и де Йонг погас свет. Теннисистам пришлось подождать небольшое количество времени, после чего электричество включилось.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

В данный момент идёт второй сет встречи Коболли с де Йонгом. Интересно, что первую партию со счётом 6:3 неожиданно забрал 131-я ракетка мира де Йонг.

Турнир в Монпелье проходит в помещении на харде. Призовой фонд текущего розыгрыша составил € 596 035.

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