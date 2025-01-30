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Элина Аванесян проиграла квалифаеру во втором круге турнира в Линце

Элина Аванесян проиграла квалифаеру во втором круге турнира в Линце
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49-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян, ныне представляющая Армению, не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче второго круга Аванесян (7) со счётом 4:6, 6:4, 5:7 проиграла 125-й ракетке мира из Хорватии Петре Мартич (Q).

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 16:40 МСК
Петра Мартич
125
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Элина Аванесян
49
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Встреча Аванесян с Мартич продлилась 2 часа 50 минут. В её рамках Элина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Мартич шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

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