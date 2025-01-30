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Анна Блинкова в двух сетах обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Линце

83-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче второго круга Блинкова со счётом 6:4, 6:4 обыграла бронзового призёра Олимпиады-2020, 24-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину (2).

Встреча Блинковой со Свитолиной продлилась 1 час 38 минут. В её рамках Анна два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Элины два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал турнира в Линце Блинкова сразится с 39-й ракеткой мира 22-летней датчанкой Кларой Таусон (8).