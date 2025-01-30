Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова в двух сетах обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Линце

Анна Блинкова в двух сетах обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Линце
Аудио-версия:
Комментарии

83-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче второго круга Блинкова со счётом 6:4, 6:4 обыграла бронзового призёра Олимпиады-2020, 24-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину (2).

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 18:10 МСК
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Элина Свитолина
24
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча Блинковой со Свитолиной продлилась 1 час 38 минут. В её рамках Анна два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Элины два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал турнира в Линце Блинкова сразится с 39-й ракеткой мира 22-летней датчанкой Кларой Таусон (8).

Материалы по теме
Рублёв победил впервые за шесть матчей. Калинская в Сингапуре тоже вышла в 1/4 финала
Рублёв победил впервые за шесть матчей. Калинская в Сингапуре тоже вышла в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android