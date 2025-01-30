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Андрей Рублёв на турнире в Монпелье прервал серию из пяти поражений

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция) прервал серию поражений из пяти матчей на уровне ATP.

На старте турнира в Монпелье Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса.

Серия поражений Андрея Рублёва до турнира в Монпелье:

Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 4:6;

Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 4:6, 7:5, 2:6.

ATP-250 в Гонконге, 2-й круг. Рублёв (1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 3:6.

Australian Open — 2025, 1-круг. Рублёв (9) — Жоао Фонсека (Бразилия, Q) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).