Андрей Рублёв на турнире в Монпелье прервал серию из пяти поражений

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция) прервал серию поражений из пяти матчей на уровне ATP.
На старте турнира в Монпелье Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Серия поражений Андрея Рублёва до турнира в Монпелье:
Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 4:6;
Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 3:6, 6:7 (8:10).
Итоговый чемпионат, групповой этап. Рублёв (8) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 4:6, 7:5, 2:6.
ATP-250 в Гонконге, 2-й круг. Рублёв (1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 3:6.
Australian Open — 2025, 1-круг. Рублёв (9) — Жоао Фонсека (Бразилия, Q) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).
- 30 января 2025
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
18:58
-
17:35
-
16:28
-
16:19
-
15:20
-
14:28
-
13:18
-
11:01
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
00:25
- 29 января 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:32
-
22:44
-
22:32
-
22:14
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
19:24
-
18:21
-
17:57
-
17:38
-
17:31
-
16:56
-
16:45
-
16:43