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Хольгер Руне: каждый может сказать, что хочет выиграть «Шлем», но для этого нужно работать

Хольгер Руне: каждый может сказать, что хочет выиграть «Шлем», но для этого нужно работать
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что если он хочет выиграть турнир «Большого шлема», то должен больше работать.

«Не чувствую давления, когда играю. Не думаю, что должен выиграть тот или иной матч, потому что на меня возлагают большие надежды. Я очень конкурентоспособен, и мне пришлось научиться тому, что в молодости ты ещё не всё знаешь. Главное — понять, как реагировать на каждый положительный момент, и тренироваться ещё больше после побед.

Всегда был уверен в себе, но в последние полтора года не работал так усердно, как должен был. Сейчас делаю это и надеюсь, что результат придёт. Без улучшения теннисных, физических и ментальных аспектов, над которыми я работаю, подъёма не произойдёт. Каждый может сказать, что хочет выиграть «Шлем», но для этого нужно работать, и именно этим я и занимаюсь», — приводит слова Руне SuperTennis TV.

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