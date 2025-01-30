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Андрей Рублёв прокомментировал победу над Юбэнксом на турнире в Монпелье

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Юбэнксом на турнире в Монпелье
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса.

Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 18:20 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристофер Юбэнкс
111
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

«Крис очень сильный игрок, особенно в помещениях. Ему нравится подавать, он любит выходить к сетке, ему нравится мощно пробивать. Так что в подобных условиях играть против него действительно тяжело.

Я с самого начала понимал, что должен быть предельно сосредоточен при первых ударах, на приёме и после подачи, потому что иногда он забивает невероятные виннерсы с приёма. У меня это хорошо получилось. Счастлив, что удалось победить», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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