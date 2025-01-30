Андрей Рублёв прокомментировал победу над Юбэнксом на турнире в Монпелье
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса.
Монпелье. 2-й круг
29 января 2025, среда. 18:20 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
111
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
«Крис очень сильный игрок, особенно в помещениях. Ему нравится подавать, он любит выходить к сетке, ему нравится мощно пробивать. Так что в подобных условиях играть против него действительно тяжело.
Я с самого начала понимал, что должен быть предельно сосредоточен при первых ударах, на приёме и после подачи, потому что иногда он забивает невероятные виннерсы с приёма. У меня это хорошо получилось. Счастлив, что удалось победить», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2025
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
18:58
-
17:35
-
16:28
-
16:19
-
15:20
-
14:28
-
13:18
-
11:01
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
00:25
- 29 января 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:32
-
22:44
-
22:32
-
22:14
-
21:55
-
21:29
-
21:26
-
19:24
-
18:21
-
17:57
-
17:38
-
17:31
-
16:56
-
16:45
-
16:43