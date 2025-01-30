Андрей Рублёв прокомментировал победу над Юбэнксом на турнире в Монпелье

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса.

«Крис очень сильный игрок, особенно в помещениях. Ему нравится подавать, он любит выходить к сетке, ему нравится мощно пробивать. Так что в подобных условиях играть против него действительно тяжело.

Я с самого начала понимал, что должен быть предельно сосредоточен при первых ударах, на приёме и после подачи, потому что иногда он забивает невероятные виннерсы с приёма. У меня это хорошо получилось. Счастлив, что удалось победить», — сказал Рублёв в интервью на корте.