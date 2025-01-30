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Руне — о своей игре: посмотрите на Зверева, он улучшился и претендует на «Шлем». Тоже хочу

Руне — о своей игре: посмотрите на Зверева, он улучшился и претендует на «Шлем». Тоже хочу
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что не считает, будто ему нужно что-то менять в своей игре.

«Не думаю, что мне нужно что-то менять в своей игре. Посмотрите на Зверева, он очень сильно улучшился за последнее время. До травмы лодыжки он постоянно входил в пятёрку лучших игроков, но теперь он снова стал лучше и претендует на «Шлем» в этом году. Я тоже этого хочу. Мой следующий шаг — не победа на каком-то конкретном турнире, а максимальное раскрытие своего потенциала. Если смогу это сделать, то сумею выигрывать большие матчи и большие турниры», — приводит слова Руне SuperTennis TV.

Напомним, Александр Зверев в финале Australian Open — 2025 уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6. Руне завершил выступление на турнире в четвёртом круге, проиграв Синнеру (3:6, 6:3, 3:6, 2:6).

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