Рублёв — о турнире в Монпелье: даже не знаю, за чем приехал сюда

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём решении выступить на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Рублёв получил уайлд-кард от организаторов, так как поздно заявил о намерении выступить в Монпелье.

— Вы выиграли свой первый матч в сезоне. Приехали в Монпелье за уверенностью?

— На самом деле я даже не знаю, за чем приехал сюда (смеётся). Конечно, хочу побеждать в матчах и вернуться в нужный ритм. Я здесь потому, что начало года выдалось неудачным: два поражения в двух встречах. Я хорошо тренировался в рамках предсезонной подготовки, но всё равно проиграл. Потом снова тренировался две недели и снова проигрывал.

Если бы я не приехал в Монпелье, у меня было бы ещё три недели, чтобы заниматься только тренировками. Порой сложно быть только в тренировках. Иногда слишком много играть тоже сложно, это выматывает. Но то же самое происходит, когда вы только тренируетесь. Психологически это не самый лучший вариант, мне хочется вернуться к азарту турниров. Сегодня всё прошло хорошо. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Рублёва L'Équipe со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.