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Стал известен соперник Бублика в четвертьфинале турнира в Монпелье

Стал известен соперник Бублика в четвертьфинале турнира в Монпелье
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102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В матче второго круга квалифаер Ковачевич со счётом 7:5, 7:6 (7:5) обыграл 98-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

Монпелье. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 18:55 МСК
Маттия Беллуччи
98
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Встреча Ковачевича с Беллуччи продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Александр девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Маттии 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Монпелье Ковачевич сразится с 39-м номером рейтинга ATP Александром Бубликом (Казахстан, 4).

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