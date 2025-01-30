Стал известен соперник Бублика в четвертьфинале турнира в Монпелье

102-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В матче второго круга квалифаер Ковачевич со счётом 7:5, 7:6 (7:5) обыграл 98-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

Встреча Ковачевича с Беллуччи продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Александр девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Маттии 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Монпелье Ковачевич сразится с 39-м номером рейтинга ATP Александром Бубликом (Казахстан, 4).