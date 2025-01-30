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«Неуважительно и разочаровывающе». Троицки — о зрителях, освиставших Джоковича на AO-2025

«Неуважительно и разочаровывающе». Троицки — о зрителях, освиставших Джоковича на AO-2025
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Бывшая 12-я ракетка мира капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки раскритиковал зрителей, которые освистали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на Australian Open — 2025.

«Они освистывали его после травмы, чего, по-моему, не случается ни в одном виде спорта. Даже в футболе, где толпа обычно более дикая. Когда кто-то получает травму в футболе, даже соперник тебе аплодирует и желает выздоровления.

Поэтому было удивительно видеть, особенно в месте, где он показал свой лучший теннис и выиграл 10 титулов, что его освистывали после травмы. Это было очень неуважительно и разочаровывающе. Они освистывают его в толпе, чего раньше в Австралии не случалось. Думаю, раньше они больше восхищались его результатами и с большим уважением встречали чемпиона», — приводит слова Троицки BolaVip.

Напомним, в полуфинальном матче с Александром Зверевым на Australian Open — 2025 Джокович отказался от борьбы после первого проигранного сета 6:7 (5:7) из-за травмы. За это он был освистан зрителями.

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