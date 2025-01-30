Андрей Рублёв назвал свою главную цель на сезон-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после стартовой победы на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция) рассказал о своих целях на сезон-2025.

В первом круге Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 111-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса. Этой победой Андрей прервал серию из пяти поражений, которая у него началась на Итоговом чемпионате ATP.

— Ставите ли вы какие-либо цели на этот сезон?

— Нет. Моя цель — оставаться дисциплинированным на корте, найти хороший баланс. Если я смогу это сделать, остальное приложится, — приводит слова Рублёва L'Équipe со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.