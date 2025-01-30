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«Пожизненно запретить освещать теннис». Троицки — о репортёре, оскорбившем Джоковича на AO

«Пожизненно запретить освещать теннис». Троицки — о репортёре, оскорбившем Джоковича на AO
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Бывшая 12-я ракетка мира капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки высказался о скандале 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича с Channel 9 на Australian Open — 2025.

«Была ситуация вокруг девятого канала, которую я тоже заметил. Если бы нанял этого журналиста, то сразу же его уволил бы. Он бы больше никогда не работал в спорте.

Думаю, что они обращаются с Новаком всё хуже и хуже. Удивительно и досадно видеть, как величайший игрок всех времён и народов снова переживает столько неприятных событий в Австралии. После ковида и того, что они сделали с ним несколько лет назад, он уже никогда не был таким, как раньше.

Издеваться над спортсменом во время турнира — это неприемлемо. Не думаю, что извинений достаточно. Считаю, что ему нужно пожизненно запретить освещать теннис», — приводит слова Троицки BolaVip.

Напомним, Джокович отказался давать интервью на корте на Открытом чемпионате Австралии — 2025, пока Channel 9 не извинится за слова своего журналиста, которые теннисист посчитал оскорблением.

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