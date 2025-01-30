«Он на правильном пути». Годсик сравнил Синнера с Федерером и Надалем

Тони Годсик, агент и бизнес-партнёр швейцарца Роджера Федерера, высказался о перспективах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«На данный момент как мировая звезда он не может заменить Федерера или Надаля. Но его любят люди, он играет в тот вид тенниса, который мне очень нравится, и он умеет выкладываться по полной в те моменты, когда это важно.

Не знаю, сможет ли он стать легендой, как Роджер или Рафа, но он на правильном пути… он серьёзен, очень профессионален, хорошо ведёт себя на корте и не делает глупостей за его пределами… в этом он напоминает мне Роджера», — приводит слова Годсика La Stampa.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Australian Open — 2025 и трёхкратным победителем турниров «Большого шлема».