Мухова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где сразится с Потаповой

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

Во втором круге соревнований Мухова (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 99-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо (Q).

Встреча Муховой с Соррибес-Тормо продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Каролина пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сары ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Линце Мухова сразится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой (6).