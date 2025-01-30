Мухова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где сразится с Потаповой

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.
Во втором круге соревнований Мухова (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 99-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо (Q).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Встреча Муховой с Соррибес-Тормо продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Каролина пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сары ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Линце Мухова сразится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой (6).
- 30 января 2025
-
23:17
-
23:15
-
22:53
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:49
-
21:36
-
21:32
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:38
-
20:34
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
18:58
-
17:35
-
16:28
-
16:19
-
15:20
-
14:28
-
13:18
-
11:01
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
00:25
- 29 января 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:38
-
23:32
-
22:44