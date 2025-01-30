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Мухова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где сразится с Потаповой

Мухова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где сразится с Потаповой
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

Во втором круге соревнований Мухова (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 99-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо (Q).

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 20:10 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Сара Соррибес-Тормо
99
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

Встреча Муховой с Соррибес-Тормо продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Каролина пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сары ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Линце Мухова сразится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой (6).

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