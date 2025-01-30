«Это то, чем я горжусь». Доминик Тим — о финалах «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вспомнил финалы «Ролан Гаррос», которые проиграл 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

«Честно говоря, сейчас, на расстоянии, очень горжусь теми двумя финалами против него. Сыграть в одном финале турнира «Большого шлема» — невероятное достижение. Попасть туда очень сложно. Две очень тяжёлые недели соревнований, и, если подумать, у меня была возможность дважды выступить против лучшего игрока в истории «Ролан Гаррос». Рафа побеждал на турнире 14 раз, и он сделал это дважды против меня. Это то, чем я горжусь.

Первый прошёл не так хорошо. Это был мой первый финал турнира «Большого шлема», и у меня почти не было опыта. Второй же, с другой стороны, был отличным матчем. Мне нравятся воспоминания об обеих встречах. Старался показать свой лучший теннис. Очень горжусь этим, особенно вторым, подготовился очень хорошо и думаю, что мы оба показали невероятно высокий уровень», — приводит слова Тима Relevo.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2018 Доминик Тим уступил Рафаэлю Надалю в финале со счётом 4:6, 3:6, 2:6. В 2019 году Тим проиграл в финале со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.