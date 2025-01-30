Netflix показал первые кадры со съёмок сериала о Карлосе Алькарасе

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из документального сериала о четырёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира 21-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который обещают выпустить в первой половине 2025 года. Он выйдет под названием «Карлос Алькарас: Мой путь».

Фото: netflix.com

Фото: netflix.com

Фото: netflix.com

Помимо титулов на мэйджорах, в активе юного Алькараса 12 титулов чемпиона турниров ATP разного уровня.

Отметим, что для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает титула на Australian Open. В на прошедшем AO Карлос дошёл до четвертьфинала, где проиграл 37-летнему сербу Новаку Джоковичу. Встреча теннисистов завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.