Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Netflix показал первые кадры со съёмок сериала о Карлосе Алькарасе

Netflix показал первые кадры со съёмок сериала о Карлосе Алькарасе
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из документального сериала о четырёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира 21-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который обещают выпустить в первой половине 2025 года. Он выйдет под названием «Карлос Алькарас: Мой путь».

Фото: netflix.com

Фото: netflix.com

Фото: netflix.com

Помимо титулов на мэйджорах, в активе юного Алькараса 12 титулов чемпиона турниров ATP разного уровня.

Отметим, что для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает титула на Australian Open. В на прошедшем AO Карлос дошёл до четвертьфинала, где проиграл 37-летнему сербу Новаку Джоковичу. Встреча теннисистов завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.

Материалы по теме
Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025
Синнер обошёл Алькараса, а впереди — Медведев. Считаем призовые после AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android