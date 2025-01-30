Доминик Тим назвал самую неприятную вещь в матчах с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, что было самым сложным в матчах с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос».

«Самое худшее в игре с ним в Париже? Ну, слушай, одна из самых неприятных вещей — это когда ты разминаешься на площадке перед началом матча. Диктор начинает перечислять все титулы на «Ролан Гаррос». Это как… 2015, 2016… Публика сходит с ума всё больше и больше, а шум всё усиливается, усиливается, усиливается. Это очень разочаровывает противника.

На самом деле это что-то чудесное, потому что публика загорается, и все сходят с ума от одного момента к другому. Вы играете против абсолютной легенды тенниса, и подобные вещи только подтверждают это, но да, на данный момент могу гарантировать вам, что это очень расстраивает.

Конечно, чувствовал себя готовым победить его, был уверен, что если выступлю на 100%, то смогу это сделать. Но думаю, что это настрой, с которым нужно выходить в финал турнира «Большого шлема» или в любой матч с такой легендой, как Рафа. Ни о чём не сожалею, вау. Отдал все свои силы, старался показать свой лучший теннис — и Рафа был лучше меня. Ничего лишнего. В то время это было трудно принять, но сейчас я оглядываюсь на тот период и вижу в этом что-то невероятное», — приводит слова Тима Relevo.