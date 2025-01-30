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Соболенко сразится с Осакой на выставочном турнире в Лас-Вегасе, там же сыграет Синнер

Соболенко сразится с Осакой на выставочном турнире в Лас-Вегасе, там же сыграет Синнер
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Стал известен состав участников выставочного турнира The MGM Rewards Slam, который пройдёт с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Ими стали:

  • трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер (Италия);
  • трёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь);
  • олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира Александр Зверев (Германия);
  • четырёхкратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония);
  • финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц (США);
  • девятая ракетка мира Томми Пол (США).

Ночное теннисное шоу примет Michelob Ultra Arena — бывший центр мероприятий Mandalay Bay, это крытая арена на 12 тыс. человек.

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