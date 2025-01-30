Соболенко сразится с Осакой на выставочном турнире в Лас-Вегасе, там же сыграет Синнер

Стал известен состав участников выставочного турнира The MGM Rewards Slam, который пройдёт с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Ими стали:

трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер (Италия);

(Италия); трёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь);

(Беларусь); олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира Александр Зверев (Германия);

(Германия); четырёхкратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония);

(Япония); финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц (США);

девятая ракетка мира Томми Пол (США).

Ночное теннисное шоу примет Michelob Ultra Arena — бывший центр мероприятий Mandalay Bay, это крытая арена на 12 тыс. человек.