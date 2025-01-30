Екатерина Александрова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце

30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче второго круга Александрова (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 149-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович (Q).

Встреча Александровой с Саснович продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Екатерина шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Александры один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Линце Александрова сразится с 34-летней хорваткой Петрой Мартич (Q, 125-я ракетка мира).