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Екатерина Александрова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце

Екатерина Александрова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Линце
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30-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче второго круга Александрова (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 149-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович (Q).

Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 21:55 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александра Саснович
149
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча Александровой с Саснович продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Екатерина шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Александры один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Линце Александрова сразится с 34-летней хорваткой Петрой Мартич (Q, 125-я ракетка мира).

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