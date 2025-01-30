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Муратоглу: сейчас все считают Синнера лучшим игроком в мире, я с этим не согласен

Муратоглу: сейчас все считают Синнера лучшим игроком в мире, я с этим не согласен
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Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что не считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера лучшим игроком в мире на данный момент.

«Все считают Янника Синнера лучшим в мире на данный момент, но я с этим не согласен. Он не выше всех остальных. Я не думаю, что он выше Карлоса [по уровню].

Думаю, что, когда Карлос в своей лучшей форме, сложно определить, кто из них может победить. Все их матчи были очень близкими, очень неоднозначными, к тому же Карлос выиграл у него несколько больших встреч. Так что я бы не сказал, что он [Синнер] лучше.

Думаю, именно Янник и Карлос сейчас по уровню выше всех остальных. Разница в том, что они играют по-разному. Карлос делает гораздо больше невынужденных ошибок, чем Синнер. Он играет с гораздо большим риском. Синнер выступает в сумасшедшем темпе, не промахиваясь, и это его преимущество. Преимущество Карлоса в том, что у него есть невероятная мощь в ударах и способность менять темп», — сказал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

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