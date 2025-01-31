Анна Калинская высказалась о сильных сторонах своего тенниса

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своих сильных сторонах. Она считает, что её главным преимуществом является «способность читать игру соперниц и агрессивность».

«Мне нравится играть в мощный теннис. В последние пару лет я работала над улучшением своего разнообразия в ударах, что позволило мне добавить вариативности в игру и сделать её более сложной для других теннисистов. Но главное — быть агрессивной и умной.

Есть некоторые тактические, технические и физические моменты для улучшения, но я думаю, что мне нужно совершенствоваться в целом. Всегда есть куда расти, но это не какая-то одна вещь, это всё в комплексе. Тогда результаты будут ещё лучше», — приводит слова Калинской Tatler Asia.