Гаске устроили церемонию прощания на турнире в Монпелье. Он выигрывал его три раза

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске провёл свой последний в карьере матч на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция), трёхкратным чемпионом (2013, 2015, 2016) которого он является.

В упорном матче второго круга Гаске со счётом 3:6, 6:3, 5:7 проиграл 46-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору.

Напомним, в прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Организаторы турнира в Монпелье устроили в честь Ришара церемонию прощания.

Фото: скриншот из трансляции

«Спасибо всем зрителям, спонсорам и региону, в который я обожаю возвращаться. Тут я чувствую себя как дома. Теннис для меня не закончится. Моя карьера началась недалеко от этого места, и закончить именно тут — это так красиво, это мечта», — сказал Гаске на церемонии.