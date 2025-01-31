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Гаске устроили церемонию прощания на турнире в Монпелье. Он выигрывал его три раза

Гаске устроили церемонию прощания на турнире в Монпелье. Он выигрывал его три раза
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Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске провёл свой последний в карьере матч на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция), трёхкратным чемпионом (2013, 2015, 2016) которого он является.

В упорном матче второго круга Гаске со счётом 3:6, 6:3, 5:7 проиграл 46-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору.

Монпелье. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Таллон Грикспор
46
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
3 		6 5
         
Ришар Гаске
132
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Напомним, в прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Организаторы турнира в Монпелье устроили в честь Ришара церемонию прощания.

Фото: скриншот из трансляции

«Спасибо всем зрителям, спонсорам и региону, в который я обожаю возвращаться. Тут я чувствую себя как дома. Теннис для меня не закончится. Моя карьера началась недалеко от этого места, и закончить именно тут — это так красиво, это мечта», — сказал Гаске на церемонии.

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