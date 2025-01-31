30 января в Сингапуре состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-250, призовой фонд которого составляет $ 275 094. На хардовом покрытии прошли заключительные матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сингапуре. Результаты игрового дня 30 января:

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Хейли Баптист (США) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Татьяна Мария (Германия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1.

Ван Синьюй (Китай, 4) — Майя Джойнт (Австралия, Q) — 6:4, 6:2.

Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — Оливия Гадеки (Австралия) — 6:4, 6:4.