Определился соперник Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Монпелье

178-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), призовой фонд которого составил € 596 035. Это первый четвертьфинал грузина на уровне ATP с апреля 2022 года.
В матче второго круга Басилашвили (Q) со счётом 6:0, 7:6 (7:4) обыграл 61-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша (7).
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Встреча Басилашвили с Риндеркнешем продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Николоз семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Артура семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Монпелье Басилашвили сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым (1).
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