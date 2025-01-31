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Турнир АТР-250 в Монпелье: результаты игрового дня 30 января

Турнир АТР-250 в Монпелье: результаты игрового дня 30 января
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Вчера, 30 января, в Монпелье (Франция) состоялся очередной игровой день турнира категории АТР-250, призовой фонд которого составляет € 596 035. На закрытом хардовом покрытии прошли заключительные матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. Турнир АТР-250 в Монпелье (Франция). Результаты игрового дня 30 января:

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 6:3, 7:6 (7:2).
Александр Ковачевич (США, Q) – Александр Ковачевич (Италия) – 7:5, 7:6 (7:5).
Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5.
Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Артур Риндеркнеш (Франция, 7) – 6:0, 7:6 (7:4).

Календарь турнира ATP-250 в Монпелье
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