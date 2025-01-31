Турнир WTA-500 в Линце: расписание игрового дня 31 января

В пятницу, 31 января, состоится очередной игровой день на турнире WTA-500 в Линце. В трёх матчах из четырёх сыграют российские теннисистки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. 1/4 финала (время — московское):

15:00. Даяна Ястремская (Украина) — Мария Саккари (Греция);

16:30. Клара Таусон (Дания) — Анна Блинкова (Россия);

18:00. Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия);

20:00. Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).

Теннисный турнир в Линце 2025 года проходит с 27 января по 2 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является представительница Латвии Елена Остапенко.