Турнир WTA-250 в Сингапуре: расписание игрового дня 31 января
Сегодня, 31 января, проходит очередной игровой день на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде.
Теннис. WTA-250, Сингапур. 1/4 финала, 31 января (время — московское):
- 9:10. Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);
- 10:30. Анна Калинская (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд);
- 13:00. Хиль Тайхман (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай);
- 14:30. Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094. Первой сеяной турнира является Анна Калинская.
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