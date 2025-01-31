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Турнир WTA-250 в Сингапуре: расписание игрового дня 31 января

Турнир WTA-250 в Сингапуре: расписание игрового дня 31 января
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Сегодня, 31 января, проходит очередной игровой день на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. WTA-250, Сингапур. 1/4 финала, 31 января (время — московское):

  • 9:10. Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • 10:30. Анна Калинская (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд);
  • 13:00. Хиль Тайхман (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай);
  • 14:30. Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094. Первой сеяной турнира является Анна Калинская.

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