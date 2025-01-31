Турнир WTA-250 в Сингапуре: расписание игрового дня 31 января

Сегодня, 31 января, проходит очередной игровой день на хардовом турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. WTA-250, Сингапур. 1/4 финала, 31 января (время — московское):

9:10. Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);

10:30. Анна Калинская (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд);

13:00. Хиль Тайхман (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай);

14:30. Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094. Первой сеяной турнира является Анна Калинская.