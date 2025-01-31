Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 31 января

Сегодня, 31 января, состоится очередной игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальный матчей турнира во Франции.

Теннис. ATP-250, Монпелье (Франция), 1/4 финала, 31 января (время — московское):

16:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

18:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);

20:30. Андрей Рублёв (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия);

22:00. Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.