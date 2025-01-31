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Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Сингапуре, повесив сопернице «баранку»

Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Сингапуре, повесив сопернице «баранку»
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В 1/4 финала она в трёх сетах одержала победу над 132-й ракеткой мира представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев — 6:3, 4:6, 6:0.

Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 11:10 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 0
         
Мананчэйа Савангкаев
132
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Сингапуре Анна Калинская встретится с 85-й ракеткой мира американкой Энн Ли.

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