Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Сингапуре, повесив сопернице «баранку»
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В 1/4 финала она в трёх сетах одержала победу над 132-й ракеткой мира представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев — 6:3, 4:6, 6:0.
Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 11:10 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|6
|0
132
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира в Сингапуре Анна Калинская встретится с 85-й ракеткой мира американкой Энн Ли.
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