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Арина Соболенко примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup

Арина Соболенко примет участие в выставочном командном турнире Eisenhower Cup
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Перед началом мужского и женского хардовых «тысячников» в Индиан-Уэллсе (США) состоится выставочный турнир Eisenhower Cup. В соревнованиях примет участие первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Теннисисты объединятся в команды по два человека (мужчина и женщина). Список участников Eisenhower Cup:

  • Арина Соболенко (Беларусь)/Тейлор Фриц (США);
  • Мэдисон Киз/Томми Пол (оба — США);
  • Эмма Наварро/Бен Шелтон (оба — США);
  • Паула Бадоса (Испания)/Стефанос Циципас (Греция);
  • Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минор (Австралия).

Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Призовой фонд турнира составляет $ 200 тыс. Выручка пойдёт в пользу местных благотворительных организаций.

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