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Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Линце, где может встретиться с Блинковой

Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Линце, где может встретиться с Блинковой
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72-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Линце, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31-я в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:0.

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 15:10 МСК
Даяна Ястремская
72
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Мария Саккари
31
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Ястремская сделала один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Саккари ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из пяти.

Соперницей украинки в полуфинале турнира в Линце станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Клара Таусон (Дания).

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