Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Линце, где может встретиться с Блинковой

72-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Линце, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31-я в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Ястремская сделала один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Саккари ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из пяти.

Соперницей украинки в полуфинале турнира в Линце станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) — Клара Таусон (Дания).