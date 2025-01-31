Ван Синьюй вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре
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35-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В 1/4 финала она в трёх сетах одержала победу над 128-й ракеткой мира швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 13:30 МСК
128
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
1 : 2
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|6 5
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|7 7
|6
35
Ван Синьюй
В. Синьюй
Встреча продолжалась 3 часа 19 минут. Китаянка семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира в Сингапуре Ван Синьюй встретится с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Элисе Мертенс (Бельгия).
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