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Ван Синьюй вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре

Ван Синьюй вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре
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35-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В 1/4 финала она в трёх сетах одержала победу над 128-й ракеткой мира швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 13:30 МСК
Хиль Белен Тайхман
128
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 4
6 5 		7 7 6
         
Ван Синьюй
35
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Встреча продолжалась 3 часа 19 минут. Китаянка семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Сингапуре Ван Синьюй встретится с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Элисе Мертенс (Бельгия).

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