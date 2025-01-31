Рублёв — Басилашвили: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Монпелье

Сегодня, 31 января, в Монпелье состоится матч 1/4 финала турнира категории ATP-250 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и 178-й ракеткой мира грузином Николозом Басилашвили. Встреча начнётся на ранее 20:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Николоз Басилашвили в 1/4 финала турнира в Монпелье. Счёт личных встреч равный — 3-3 (2-1 в пользу Рублёва на харде). В двух последних матчах они обменялись победами в Галле, на траве: Андрей был сильнее в 2021 году, а Николоз — в 2022-м. На харде же предыдущий поединок был в Роттердаме-2020, там россиянин победил со счётом 6:2, 6:3.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.
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