Светлана Кузнецова назвала значимой победу Блинковой над Свитолиной на турнире в Линце
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила 83-ю ракетку мира 26-летнюю российскую теннисистку Анну Блинкову с победой над 24-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Линц. 2-й круг
30 января 2025, четверг. 18:10 МСК
83
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
24
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Значимая победа, поздравляю!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
В эти минуты Блинкова в матче за выход в полуфинал турнира в Линце встречается с 39-й ракеткой мира 22-летней датчанкой Кларой Таусон (8). Победительница матча сыграет с 72-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
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