Светлана Кузнецова назвала значимой победу Блинковой над Свитолиной на турнире в Линце

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила 83-ю ракетку мира 26-летнюю российскую теннисистку Анну Блинкову с победой над 24-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в рамках 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Значимая победа, поздравляю!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В эти минуты Блинкова в матче за выход в полуфинал турнира в Линце встречается с 39-й ракеткой мира 22-летней датчанкой Кларой Таусон (8). Победительница матча сыграет с 72-й ракеткой мира украинской теннисисткой Даяной Ястремской.