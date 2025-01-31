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Янчук назвал Рублёва фаворитом в борьбе за титул турнира в Монпелье

Янчук назвал Рублёва фаворитом в борьбе за титул турнира в Монпелье
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв является главным фаворитом турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

«Он неплохо начал турнир, одержал хорошую победу на старте. Здесь он является первым номером, фаворитом, и ему нужно доказывать это звание. К тому же он неудачно начал сезон, так что ему нужны очки, чтобы оставаться в десятке лучших игроков мира. Я думаю, ему вполне по силам выиграть этот турнир», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

В четвертьфинале турнира в Монпелье Рублёв сыграет с 178-й ракеткой мира грузином Николозом Басилашвили.

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