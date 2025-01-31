Британский теннисист: впервые говорю так откровенно, но мне не нравится подача Радукану

Британский теннисист Марк Петчи высказал недовольство уровнем игры, который его соотечественница 56-й номер рейтинга Эмма Радукану продемонстрировала на АО-2025. На турнире она дошла до третьего круга, где уступила Иге Швёнтек.

«Я всегда положительно относился к Эмме. Переживал по поводу того, что происходило после её победы на US Open, но прошлое нужно оставить позади.

Могу сказать, что мне не очень понравился её теннис в третьем круге АО-2025. И я впервые говорю так откровенно. Мне не очень нравится, как она подаёт мячи. Технически. Подача Эммы в первом круге показалась мне немного неуклюжей, а я никогда не думал так о её игре. Именно это беспокоит меня больше всего. Весьма быстро нужно преодолеть ментальную проблему, потому что, если ты теряешь уверенность, особенно в своей подаче, это может стать роковой ошибкой. Подача — самый важный момент как в мужском, так и в женском теннисе», — приводит слова бывшего теннисиста We love tennis.