Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Монпелье
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Канадский теннисист 23-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим одержал победу в четвертьфинальном матче турнира АТР-250 в Монпелье (Франция). В поединке за выход в полуфинал он одолел 71-ю ракетку мира китайца Бу Юньчаокэтэ со счётом 6:3, 6:4.
Монпелье. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 16:40 МСК
71
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Оже-Альяссим не допустил двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из пяти и выполнил 11 подач навылет. Его соперник сделал три эйса, не выполнил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.
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