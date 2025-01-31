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Бывший теннисист из Испании: Джоковичу нужно было объясниться перед публикой на АО-2025

Бывший теннисист из Испании: Джоковичу нужно было объясниться перед публикой на АО-2025
Новак Джокович
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Бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха заявил, что 24-кратному победителю ТБШ Новаку Джоковичу стоило объясниться перед публикой после травмы ноги на АО-2025. Такое мнение он высказал в диалоге с экс-теннисистом Николасом Альмагро. Сербский теннисист покинул корт в полуфинальном матче с Александром Зверевым, проиграв первый сет.

Корретха: Я бы не стал просить Зверева взять микрофон, когда он сломал лодыжку в матче с Надалем на «Ролан Гаррос« [в 2022 году], но сейчас на глаз нельзя было понять ту боль, которую испытывал Джокович. Я не говорю, что он должен был оправдываться после своего ухода, но, если бы он объяснил публике, почему он это сделал, он мог бы избежать освистывания.

Альмагро: На его месте я бы не стал идти и объясняться.

Корретха: Ты не Новак Джокович, ты Николас Альмагро, а я Алекс Корретха, — приводит слова теннисистов We love tennis со ссылкой на Eurosport.

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