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Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив датчанке Таусон

Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив датчанке Таусон
Анна Блинкова
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Российская теннисистка 83-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Линце (Австрия), уступив датской спортсменке 39-му номеру мирового рейтинга Кларе Таусон. Счёт — 6:4, 6:3 в пользу обидчицы россиянки.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. За это время Блинкова допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из трёх и выполнила один эйс. Её соперница сумела реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов, выполнила восемь эйсов и допустила три двойные ошибки.

Линц. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 16:45 МСК
Клара Таусон
39
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анна Блинкова
83
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В полуфинале турнира в Линце Клара Таусон сразится с украинской спортсменкой 72-й ракеткой мира Даяной Ястремской.

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