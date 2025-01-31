Анна Калинская пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Сегодня, 31 января, в матче 1/4 финала турнира в Сингапуре она в трёх сетах одержала победу над 132-й ракеткой мира представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев — 6:3, 4:6, 6:0.
Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 11:10 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
|6
|
|6
|0
132
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Ранее Калинская выходила в полуфинал травяного турнира в Берлине (Германия) в июне 2024 года на снятии первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.
В полуфинале турнира в Сингапуре Анна Калинская встретится с 85-й ракеткой мира американкой Энн Ли. Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.
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