Анна Калинская пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Сегодня, 31 января, в матче 1/4 финала турнира в Сингапуре она в трёх сетах одержала победу над 132-й ракеткой мира представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев — 6:3, 4:6, 6:0.

Ранее Калинская выходила в полуфинал травяного турнира в Берлине (Германия) в июне 2024 года на снятии первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

В полуфинале турнира в Сингапуре Анна Калинская встретится с 85-й ракеткой мира американкой Энн Ли. Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.