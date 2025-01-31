Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA

Анна Калинская пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Сегодня, 31 января, в матче 1/4 финала турнира в Сингапуре она в трёх сетах одержала победу над 132-й ракеткой мира представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев — 6:3, 4:6, 6:0.

Сингапур. 1/4 финала
31 января 2025, пятница. 11:10 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 0
         
Мананчэйа Савангкаев
132
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев

Ранее Калинская выходила в полуфинал травяного турнира в Берлине (Германия) в июне 2024 года на снятии первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

В полуфинале турнира в Сингапуре Анна Калинская встретится с 85-й ракеткой мира американкой Энн Ли. Турнир в Сингапуре проходит впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.

Материалы по теме
Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Сингапуре, повесив сопернице «баранку»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android